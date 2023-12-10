В Эрмитаже открылись «Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века»

В день Святой Екатерины в Эрмитаже торжественно открыли петербургскую версию проекта «Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века», сообщает «Российская газета».





Московский вариант выставки был представлен в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Этот совместный проект Эрмитажа и Пушкинского музея — оммаж одному из самых ярких героев века Просвещения, энциклопедисту, философу, первому художественному критику Дени Дидро.





Среди более 200 экспонатов выставки — раритеты не только из собраний Эрмитажа и Пушкинского музея, но также из Русского музея, ГИМа, музеев-заповедников «Архангельское», «Павловск», «Останкино и Кусково», Тверской картинной галереи и Угличского историко-архитектурного и художественного музея, Художественного музея Ярославля, Новосибирского государственного художественного музея и Национального художественного музея Республики Беларусь (Минск).

Значительный историко-документальный материал, отражающий атмосферу века Просвещения, предоставлен Российским государственным архивом древних актов (Москва) и Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург).





Посетить выставку можно до 17 марта 2024 года.













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