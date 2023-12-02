Сказочные персонажи представлены на выставке кукол в Архангельске

Персонажей русских сказок можно увидеть на выставке авторских кукол «Такие разные и прекрасные» в Старинном особняке на Набережной в Архангельске, сообщили в музейном объединении «Художественная культура Русского Севера».





По словам методиста по музейно-образовательной деятельности Анастасии Саликовой, в экспозиции представлены работы 17 мастеров-кукольников из Архангельска и Северодвинска. Среди участников есть и давно знакомые зрителям, и новые авторы, сообщает ТАСС





Игрушки сделаны в разных техниках из фарфора, папье-маше, текстиля, войлока, пластика и даже из капроновых чулок. Многие работы очень сложные, с большим количеством деталей в костюмах. Работа над некоторыми куклами может занимать до года. Образы мастера зачастую придумывают сами и создают целый мир для своих героев.





Одна из витрин насчитывает около сотни персонажей в интерьере. Показаны святочные гулянья и внутреннее убранство северного дома при помощи тряпичных кукол. Они качаются на качелях, пекут пироги в русской печи, играют на балалайке.

Многие мастера представили свои работы по сказкам и легендам. Можно увидеть славянскую богиню воды Дану и мифическую райскую птицу Алконост, куклы-дома из сказки «Уйма в город на свадьбу пошла» и др.





Выставка будет работать до апреля 2024 года.









Фото: скриншот YouТube