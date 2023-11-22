Более 2 тысяч зрителей посетили фестиваль против отмены русской культуры в Пскове

Более 2,2 тысячи зрителей побывали на международном фестивале против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Мероприятие впервые прошло в Псковской области.





Фестиваль длился пять дней. За это время концерты посетили более двух тысяч человек. В последний день форума со своей программой выступил музыкант Джими Макрей, который исполнил на волынке «Подмосковные вечера» и легендарную «Катюшу», поделились с ТАСС в пресс-службе театрально-концертной дирекции региона.





«Сегодня завершился фестиваль против отмены российской истории и культуры, участие в нем приняли 16 музыкантов из 15 стран мира», — рассказала собеседница агентства.





Залы были заполнены более чем на 120%. Выступления прошли в пяти муниципалитетах Псковской области.





В пресс-службе отметили, что Джими Макрей является «большим другом России». Выступление музыкальных исполнителей состоялось на сцене Печорского районного центра культуры. В концерте также приняла участие группа Herencia из Венесуэлы.









Фото: YouTube