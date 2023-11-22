Ольга Любимова наградила музыкантов и продюсеров почетными знаками и благодарностями

Министр культуры Ольга Любимова вручила ведомственные награды музыкантам и продюсерам, которые участвовали в мероприятиях к 100-летию отечественного джаза. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Ольга Любимова напомнила, что юбилейную дату отмечали в 2022 году и провели свыше трех тысяч ярких событий во всех регионах России.





«Нагрудный знак Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» получили директор — художественный руководитель джаз-клуба «Геликон» Ольга Баскакова и художественный руководитель ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Валерий Сундарев», — написала министр.





Благодарностей министра культуры РФ удостоились Олег Аккуратов, Тимофей Дорофеев, Александр Филиппов, Олег Бутман, Эдуард Зизак, Андрей Кондаков, Кирилл Мошков, Евгений Побожий, Жанна Ильмер, Адам Терацуян и Роман Христюк.





Ольга Любимова поблагодарила Игоря Бутмана и его оркестр за сохранение и развитие традиций российского джаза. По ее словам, маэстро сумел объединить в своем коллективе талантливых людей, чьи выступления зрители всегда ждут и любят.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой