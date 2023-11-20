Стартовали съемки отечественной комедии «Неприличные гости»

В России стартовали съемки комедии «Неприличные гости».



Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян».



Сообщается, что в своем новом проекте кинокомпания решила «подсветить интимную жизнь семейных пар во всех ее смыслах».



По словам продюсера картины Сарика Андреасяна, проект представляет собой трогательную историю о людях, чью любовь «затмила бытовуха», а новые соседи за стеной «взбудоражили старые чувства».



В актерский состав картины вошли Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина. Режиссером проекта выступит Гога Мамаджанян.



«Для меня "Неприличные гости" — особенный проект. Во-первых, потому что дебютный. Во-вторых, у нас потрясающие артисты, благодаря таланту и органике которых каждое слово на бумаге буквально оживает у нас на глазах. Наши звездные дуэты создают особую химию и атмосферу на экране. И, наверное, самое важное для меня, что я работаю в сильнейшей команде профессионалов, которая создает не только популярные, но и качественные фильмы и сериалы, которые регулярно появляются в различных топ-рейтингах», — прокомментировал режиссер начало съемок.





Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»