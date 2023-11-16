Солисты Большого и Мариинского театра примут участие в концерте в Брянске

Большой оперный концерт с участием приглашенных солистов Большого и Мариинского театров состоится 7 декабря в Брянске. Об этом журналистам рассказала директор Брянского Губернаторского симфонического оркестра Анна Амбарцумян.





Финалисты I Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина в Санкт-Петербурге Игорь Подоплелов (Большой театр), Максим Даминов (Мариинский театр) и Александр Дуболазов выступят на концерте.





«Они были отмечены жюри, в составе которого — авторитетные эксперты в области оперного искусства, такие как Ильдар Абдразаков, Ольга Кондина, Владимир Ванеев, Георгий Исаакян и другие», — заявила Амбарцумян в беседе с ТАСС





Концерт посвятят Федору Шаляпину. Участие в мероприятии — специальный творческий приз Брянского Губернаторского симфонического оркестра, учрежденный на Международном конкурсе оперных исполнителей имени Шаляпина в Петербурге.





Дирижирует Василий Юркевич. Напомним, в 2023 году мир отмечает 150-летие со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва