Премьера фильма «Диалог» состоялась на Ассамблее Русского мира в Москве

Премьера фильма «Диалог» прошла на полях XV Ассамблеи Русского мира в Москве. Фильм создан по итогам XVII медиафорума «Диалог культур», который состоялся в мае этого года в Санкт-Петербурге.





Уже на протяжении 16 лет форум остается одной из крупнейших площадок в России, где ежегодно встречаются молодые журналисты из разных стран, отметили в пресс-службе. Автор и режиссер «Диалога» Ашот Джазоян создал фильм, который состоит из обсуждений директора Эрмитажа Михаила Пиотровского с молодыми работниками СМИ, представляющими разные народы и культуры. Тема картины — диалог на Евразийском пространстве в период отмены Западом русской культуры и ценности музеев. Молодые журналисты являются выходцами из Грузии, Армении, Сербии, Казахстана, Белоруссии и России.





«Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития», — заявил Джазоян.





Режиссер добавил, что для России эти страны не чужие. Государства тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому так необходим этот диалог, заключил Джазоян.





«Диалог» переведен на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры прошли в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Киргизии и Южной Осетии. Создателем фильма выступил продюсерский центр «4 Формата» при поддержке фонда «Русский мир».









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