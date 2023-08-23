Умер режиссер шоу-программ, ученый Евгений Вандалковский

На 77-м году жизни скончался режиссер-постановщик шоу-программ Евгений Вандалковский.



О смерти постановщика сообщил в соцсетях его коллега, режиссер Сергей Винников.



«Сегодня ночью скоропостижно скончался Евгений Вандалковский... Прощай, Евгений Владиславович, скорбим, будем помнить!» — написал Винников.



Евгений Вандалковский родился в Витебске 4 ноября 1946 года, окончил Московский государственный институт культуры. Вандалковский работал преподавателем в Московском государственном университете культуры, занимал должность завкафедрой режиссуры в Московском институте современного искусства. Евгений Вандалковский занимался научной работой, преподавал режиссуру в разных странах. Он также известен как автор новогодних программ для правительства Москвы и России в Кремле. Вандалковский ставил празднование 50-летия Победы на Красной площади.









Фото: Walrus36/Flickr.com