Фильм «Барби» покажут в кинотеатре Екатеринбурга

Екатеринбургский кинотеатр Veer Mall покажет фильм «Барби». Об этом сообщается на сайте кинотеатра.





В России прокат «Барби» не проходит, однако руководство екатеринбургского кинотеатра покажет фильм в качестве рекламного ролика перед показом шестиминутной короткометражки. К подобной схеме показа голливудских фильмов ранее прибегали различные российские кинотеатры.





«Сначала сеанс фильма "Барби", затем сеанс фильма "Три добрых дела". Бесплатное предсеансовое обслуживание "Барби" — продолжительность 1 час 54 минуты», — говорится в сообщении кинотеатра.





Фильм «Барби» собрал рекордную кассу в мировом прокате — более 1,2 млрд долларов. Главные роли в киноленте про популярную куклу играют Марго Робби и Райан Гослинг.





Многие голливудские киностудии приостановили показы своих фильмов в России из-за санкций.









Фото: кадр из фильма «Барби»