Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни







Фото: кадр из фильма-спектакля «Насмешливое мое счастье» Актриса всегда предпочитала театральную сцену, но ее можно увидеть и в фильмах «Посол Советского Союза», «Идиот», «Три встречи», а также в фильмах-спектаклях «Иркутская история», «Варшавская мелодия», «Антоний и Клеопатра». 90-летие Юлия Борисова отметила на сцене. В последние годы играла в постановке «Евгений Онегин».

Легендарная театральная актриса скончалась 8 августа в Москве. Согласно ее последней просьбе, церемония прощания пройдет в кругу семьи. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, уточнили в театре.«Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха», — говорится в обращении вахтанговцев.Юлия Борисова родилась в Москве в 1925 году. Окончила Театральное училище им. Щукина в 1947-м и сразу присоединилась к труппе Театра им. Вахтангова. Студенткой дебютировала на его сцене. Долгие годы была ведущей актрисой Вахтанговского театра. Создала многожанровую галерею героинь, ставших его эталонами: Турандот, Настасья Филипповна, Клеопатра, Кручинина, Мария Тюдор, Гелена и др.