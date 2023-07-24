«Барби» обошла «Оппенгеймера» по сборам на старте проката

24.07.2023

«Барби» обошла «Оппенгеймера» по сборам на старте проката
Стартовые сборы приключенческой комедии «Барби» обошли премьерные сборы фильма «Оппенгеймер».

За первый уикенд фильм «Барби» Греты Гервиг собрал 337 млн долларов, в то время как у «Оппенгеймера» этот показатель составил 174,2 млн долларов по всему миру. Бюджеты лент составили 145 и 100 млн долларов соответственно.

Кроме того, «Барби» показала крупнейший старт в американском прокате среди фильмов режиссера-женщины.

Главные роли в британо-американском фильме сыграли Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера и другие. Фильм рассказывает историю Барби, которая оказалась изгнана из Барбиленда из-за несоответствия стандартам красоты.


Фото: кадр из фильма "Барби"