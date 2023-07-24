«Барби» обошла «Оппенгеймера» по сборам на старте проката

Стартовые сборы приключенческой комедии «Барби» обошли премьерные сборы фильма «Оппенгеймер».



За первый уикенд фильм «Барби» Греты Гервиг собрал 337 млн долларов, в то время как у «Оппенгеймера» этот показатель составил 174,2 млн долларов по всему миру. Бюджеты лент составили 145 и 100 млн долларов соответственно.



Кроме того, «Барби» показала крупнейший старт в американском прокате среди фильмов режиссера-женщины.



Главные роли в британо-американском фильме сыграли Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера и другие. Фильм рассказывает историю Барби, которая оказалась изгнана из Барбиленда из-за несоответствия стандартам красоты.









Фото: кадр из фильма "Барби"