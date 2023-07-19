Музей-заповедник «Коломенское» подготовил онлайн-программу к 100-летнему юбилею

Музей-заповедник «Коломенское» запустил большой спецпроект в социальной сети «ВКонтакте» к 100-летию со дня основания.



Во время прогулок по Коломенскому гости смогут сканировать QR-коды с уникальным контентом, созданным специально к юбилею.



«Все желающие смогут заглянуть в закулисье музея-заповедника и узнать подробности о жизни нескольких поколений русских царей и императоров в Коломенском», — рассказали в музее-заповеднике.



Кроме того, к юбилею музея был создан видеомаршрут, ведущим которого стал известный историк Москвы Виталий Калашников. Экскурсия позволяет узнать об архитектурных особенностях церкви Вознесения Господня, найти лучшие ракурсы для фото в исторических яблоневых садах, познакомиться с обитателями Соколиного и Конюшенного дворов, узнать об истории создания единственного в Москве Музея деревянного зодчества.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Коломенское"