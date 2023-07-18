Онлайн-премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» пройдет 8 августа

18.07.2023

Онлайн-премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» пройдет 8 августа
Полнометражный мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет на цифровых платформах 8 августа.

В кинотеатрах прокат фильма стартовал 31 мая.

В мультфильме идет рассказ о Человеке-пауке — Майлзе Моралесе, который отправляется в мультивселенные, чтобы победить опасного суперзлодея. В других мирах он встречает свои копии и копии своих врагов.

В настоящий момент киностудия Sony работает над третьей частью мультфильма. Премьера назначена на 29 марта 2024 года.

В оригинальной озвучке «Человека-паука: Паутина вселенных» приняли участие Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Джейк Джонсон и другие актеры.


Фото: кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»