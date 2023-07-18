На платформе Leo Classics прошла премьера программы «Без них не начнем»

18.07.2023

На платформе Leo Classics прошла премьера программы «Без них не начнем»
На видеоплатформе Российского фонда культуры Leo Classics прошла премьера программы о выдающихся представителях профессий в области культуры и искусства «Без них не начнем».

Программа представляет серию интервью с представителями необычных профессий в области культуры, которые остаются за кадром, но без которых невозможно ни одно культурное событие.

Программа включает восемь серий, в каждой из которых появляется новый герой.

«Зрители узнают о существовании такой профессии, как хранитель. Поймут, чем занимается театральный художник-конструктор. Увидят, как композитор создает музыку к своим произведениям», — говорится в описании проекта.

Героями программы стали главный хранитель Российского фонда культуры Ольга Землякова, хореограф и балетмейстер Александр Могилев, народный артист РФ Юрий Розум, композитор и педагог Антон Прищепа, художник по гриму Елена Григорьева, художник-конструктор Михаил Платонов, медиахудожник Артем Мороз, главный хранитель садов Русского музея Александра Алексеева.

Платформа Leo Classics начала работу 30 июня. Площадка создана для консолидации видеоархива Российского фонда культуры и предоставит зрителям со всего мира доступ к просмотру богатой видеоколлекции, будет современной площадкой для размещения видеозаписей учреждений культуры страны.

На данный момент на платформе доступен просмотр более 200 часов видеоконтента.


Фото: Российский фонд культуры