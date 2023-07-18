На платформе Leo Classics прошла премьера программы «Без них не начнем»

На видеоплатформе Российского фонда культуры Leo Classics прошла премьера программы о выдающихся представителях профессий в области культуры и искусства «Без них не начнем».



Программа представляет серию интервью с представителями необычных профессий в области культуры, которые остаются за кадром, но без которых невозможно ни одно культурное событие.



Программа включает восемь серий, в каждой из которых появляется новый герой.



«Зрители узнают о существовании такой профессии, как хранитель. Поймут, чем занимается театральный художник-конструктор. Увидят, как композитор создает музыку к своим произведениям», — говорится в описании проекта.



Героями программы стали главный хранитель Российского фонда культуры Ольга Землякова, хореограф и балетмейстер Александр Могилев, народный артист РФ Юрий Розум, композитор и педагог Антон Прищепа, художник по гриму Елена Григорьева, художник-конструктор Михаил Платонов, медиахудожник Артем Мороз, главный хранитель садов Русского музея Александра Алексеева.



Платформа Leo Classics начала работу 30 июня. Площадка создана для консолидации видеоархива Российского фонда культуры и предоставит зрителям со всего мира доступ к просмотру богатой видеоколлекции, будет современной площадкой для размещения видеозаписей учреждений культуры страны.



На данный момент на платформе доступен просмотр более 200 часов видеоконтента.









Фото: Российский фонд культуры