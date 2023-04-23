Космонавт Федор Юрчихин удивился обвинению в травле актрисы Юлии Пересильд

Герой России прокомментировал «МК» заявление артистки о «двухлетней травле», сообщает «АН».





Юрчихин подтвердил, что с 2021 года высказывался о съемках драмы «Вызов». Заявления продиктованы его убежденностью в том, что картина навредила отечественной космонавтике: подобные проекты «не имеют права вмешиваться в графики полетов, изменять программу запланированных экспериментов». «В угоду фильмам нельзя снимать с полетов профессиональные экипажи», обучение которых стоит огромных госденег, добавил космонавт.





Также Юрчихин задался вопросом, в каком моменте в этих комментариях он затрагивает актрису или кого-то другого из создателей «Вызова». Он обещал ответить «за каждое слово», а также подчеркнул, что не приемлет клеветы в адрес себя и своих друзей.





Ранее Пересильд обратилась к космонавтам — Героям России, в том числе лично к Юрчихину, и попросила их не травить ее. Актриса заявила, что космонавты два года обвиняют ее во всех грехах и говорят «гадости» о ней.





Фильм вышел в прокат на этой неделе. Помимо России, его покажут в 20 странах.





Фото: NASA. Общественное достояние / commons.wikimedia.org