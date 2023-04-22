Работники энергоотрасли во Франции угрожают оставить без света Каннский кинофестиваль

Работники энергоотрасли во Франции угрожают оставить без света Каннский кинофестиваль

22.04.2023

Во Франции объединение работников энергетической отрасли угрожает оставить без электричества Каннский кинофестиваль, который должен пройти 16-27 мая, а также другие крупные мероприятия в знак протеста против принятой во Франции пенсионной реформы, передает ТАСС.

«В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при ["Формулы-1″] Монако, турнир "Ролан Гаррос", [театральный] фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте», — указано в сообщении организации.

По предположениям экспертов, представители профсоюза действительно обладают техническими возможностями для отключения электричества во время проведения фестиваля.

Ранее во Франции без электричества остались завод в департаменте Нижний Рейн на востоке Франции и колледж в южном департаменте Эро во время визита президента Эмманюэля Макрона.


Фото: Jeanne Menjoulet/Flickr.com