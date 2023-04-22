Работники энергоотрасли во Франции угрожают оставить без света Каннский кинофестиваль

«В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при ["Формулы-1″] Монако, турнир "Ролан Гаррос", [театральный] фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте», — указано в сообщении организации.По предположениям экспертов, представители профсоюза действительно обладают техническими возможностями для отключения электричества во время проведения фестиваля.Ранее во Франции без электричества остались завод в департаменте Нижний Рейн на востоке Франции и колледж в южном департаменте Эро во время визита президента Эмманюэля Макрона.