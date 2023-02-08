Татьяна Орлова вернулась к роли Тамары в новых «Папиных дочках»

В продолжении сериала появится секретарша отца семейства Васнецовых Тамара Кожемятько, ставшая героиней интернет-мемов. Об этом сообщается в соцсетях Start.





Стриминг опубликовал видео с Орловой в образе Кожемятько в ответ на «взволнованные комментарии» поклонников, желающих вновь увидеть полюбившуюся героиню.





«Королева на съемочной площадке "Папиных дочек". <...> Не переживайте, она [Тамара] просто пряталась от работы», — говорится в подписи к ролику.





В нем героиня презентует бренд имени себя, призывает ставить лайки мемам с ней и говорит, что очень рада популярности в Сети.





Продолжение шоу начали снимать в январе. В планах — 20 эпизодов. Премьера состоится уже в этом году. К своим ролям вернулись Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов и др.





Фото: скриншот / START во «ВКонтакте»