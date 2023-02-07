«Черная пантера 2» стала самой просматриваемой премьерой Marvel на Disney+

07.02.2023
Фильм с подзаголовком «Ваканда навсегда» установил рекорд за пять дней с релиза на стриминге, сообщает Variety.
Сиквел Black Panther вышел на Disney+ 1 февраля, спустя почти три месяца с кинотеатральной премьеры. Ему потребовалось меньше недели, чтобы стать самым популярным дебютом среди кинокомиксов «Марвел» на сервисе. Рейтинг основан на данных о часах просмотров, которые отслеживает внутреннее подразделение материнской компании.
Сюжет ленты Райана Куглера разворачивается после смерти короля Т’Чаллы (исполнитель роли Чедвик Боузман умер в 2020 году от рака). Жители Ваканды скорбят о его потере, защищают страну от вмешательства в ее дела мировых держав, а также сталкиваются с новой угрозой — правителем подводной цивилизации Немором.
Wakanda Forever получила пять номинаций на «Оскар», в том числе за женскую роль второго плана. Исполнительница роли королевы Рамонды Анджела Бассетт стала первой женщиной, первым темнокожим человеком и первым актером Marvel Studios, номинированным на «Оскар» за роль в адаптации комиксов, отмечает издание.
Фото: кадр из фильма Black Panther: Wakanda Forever