Руперт Гринт заявил о готовности сыграть Рона Уизли в новом «Гарри Поттере»

29.01.2023

Руперт Гринт заявил о готовности сыграть Рона Уизли в новом «Гарри Поттере»
Британский актер в беседе с YouTube-шоу This Morning назвал условия, при которых может вернуться к своей самой знаменитой роли. 

По словам исполнителя роли юного волшебника Рона Уизли, он согласился бы участвовать в продолжении поттерианы, «если бы было подходящее время и все согласились вернуться». Гринт подчеркнул, что персонаж важен для него, поскольку он рос вместе с ним.

Ранее сообщалось, что WBD рассматривает варианты экранизации пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», ранее получившей театральную адаптацию. Гарри, Рон и Гермиона предстают взрослыми, а в центре внимания оказываются их дети. Официально студия не подтверждала разработку проекта.

Фото: кадр из фильма «Дары смерти»