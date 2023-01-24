В Третьяковке открылась выставка к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале





В Третьяковской галерее открылась выставка «Великой княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставочный проект приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале. В экспозицию вошли порядка 600 экспонатов из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что памятники и артефакты для выставки собраны со всех музеев, соборов и монастырей, входящих в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



«Это масштабнейший проект, представляющий удивительное собрание Владимиро-Суздальского музея-заповедника так, как оно никогда не представлялось ни во Владимире, ни в Суздале, ни в Москве — вообще нигде в мире», — рассказала руководитель.





«Значение этой выставки сложно переоценить для тех, кто хочет понять, что же такое наш культурный код, ключ к пониманию нашей силы, нашего единства, который никогда не позволит разваливать Россию и растащить наше общество по частям», — сказала на открытии выставки заместитель министра культуры России Алла Манилова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России







