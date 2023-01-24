Почти 500 заявок поступили на участие в «Больших гастролях» в 2023 году

Опубликован список участников Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ, включающего две федеральные программы «Большие гастроли» и «Мы — Россия». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





По словам министра культуры Ольги Любимовой, идея воссоздания единой гастрольной системы нашла отклик у творческих коллективов по всей России. Ежегодно число участников программ увеличивается.





В этом году на участие в «Больших гастролях» подали 477 заявок. В рамках программы запланирован 271 тур в 136 городах и селах, расположенных в 79 регионах РФ. В зарубежном направлении будут участвовать семь стран. Гастроли проведут 247 театров. К программе присоединились труппы из Березников, Вологды, Краснодара и других городов.





110 заявок поступило на участие в программе «Мы — Россия», организующей гастроли национальных коллективов. В этом году в ее рамках пройдут 55 туров с участием 51 коллектива. Они посетят 216 населенных пунктов в 81 регионе. Впервые в этом году в проекте будут участвовать 16 новых ансамблей из Майкопа, Москвы, Чебоксар, Саранска и других городов.





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