Вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Продолжение истории друзей Кахи и Серго дебютирует весной. Ролик по фильму опубликован на YouTube-канале KTV.



В новой ленте закадычные друзья Каха (Артем Карокозян) и Серго (Артем Калайджян) снова попадают в абсурдные и комичные ситуации, в том числе угрожающие их здоровью и благополучию. Они пытаются решить все вопросы нестандартным подходом к делу.



Киноленту снял режиссер первой части Виктор Шамиров по сценарию Калайджяна, в разработке которого участвовал постановщик. Премьера фильма назначена на 25 марта.



Первый фильм дебютировал в 2020 году. Он основан на одноименном веб-сериале.





Фото: кадр из трейлера фильма «Непосредственно Каха 2»