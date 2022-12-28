«Союзмультфильм» анонсировал фэнтези-франшизу по «Тайнам Чароводья»

Председатель совета директоров студии Юлиана Слащева сообщила о разработке полнометражных мультфильмов, которые станут «ответом» поттериане и «Властелину колец», передает «РГ».





По ее словам, в настоящее время «Союзмультфильм» работает над двумя анимационными лентами. Они «будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми», и станут «нашим ответом «Гарри Поттеру», «Властелину колец», «Марвелу» и «Суперменам», подчеркнула Слащева.





Первый мультфильм расскажет о «настоящем богатыре», имя которого держат в секрете. Второй положит начало серии экранизаций книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья». В центре истории оказывается Эльда, живущая в Чароводье вместе с тетей и кузиной и не подозревающая о своих способностях. Она становится ученицей элитного Ордена, обзаводится друзьями и врагами и познает мир.





Примерные даты релизов проектов пока не названы.





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