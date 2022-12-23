Netflix выпустил продолжение детектива «Достать ножи» с Дэниелом Крэйгом

Netflix выпустил продолжение детектива «Достать ножи» с Дэниелом Крэйгом

23.12.2022

С 23 декабря фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» доступен для просмотра подписчикам сервиса.