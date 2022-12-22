В Рязани откроется региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов

В 2022 году Российской государственной библиотекой был запущен проект по созданию сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов (РЦКР). Предпосылкой к запуску проекта РГБ стал проведенный в 2020 году по поручению Министерства культуры РФ Всероссийский мониторинг библиотечных фондов, в котором приняли участие более 250 библиотек со всех регионов страны. Исследования показали, что почти четверть документов и книг, хранящихся в региональных библиотеках, нуждаются в реставрации, многим нужен переплет и консервация.

Основная цель проекта – создание в регионах сети специализированных центров, в каждом из которых квалифицированные реставраторы с помощью профессионального современного оборудования и материалов смогут обеспечить сохранение книг и документов, в том числе представляющих исключительную ценность для истории и культуры нашей страны. На сегодняшний день лишь очень небольшое количество библиотек располагает оборудованием и кадрами для сохранения ценных фондов.

Центр консервации и реставрации Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького станет вторым таким центром. Первый был открыт в Нижнем Новгороде 9 декабря 2022 года.

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