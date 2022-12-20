Третий сезон «Звезд в Африке» завершился победой Антона Филиппенко

Актер театра и кино стал обладателем призового фонда шоу ТНТ в 5 млн рублей.





Вместе с ним за первое место боролись экс-вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев, блогерша Карина Кросс и певица Юлия Гаврилина. Чтобы дойти до финала, игроки в течение двух месяцев проявляли свои способности и преодолевали страхи в различных испытаниях.





Филиппенко назвал победу в проекте «победой над собой» и «над временем». Также он отметил, что сдерживал свою радость из уважения к соперникам.





Антон Филиппенко — 37-летний актер театра, кино и телевидения родом из Хабаровска. Он окончил СПбГАТИ, играл в студии при Театре им. Ленсовета. Позже поступил в Электротеатр «Станиславский» в Москве. Активно снимается в сериалах. Среди известных работ — «Неличная жизнь», «Что делать женщине, если...», «Почка» и др.





Фото: кадр из фильма «Сын»