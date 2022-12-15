Во Владикавказе выступят лауреаты Конкурса имени П.И. Чайковского

15.12.2022
Концерт состоится в филиале Мариинского театра в Северной Осетии — Алании, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
17 декабря для жителей и гостей Владикавказа выступят скрипач Гайк Казазян и баритон Владислав Куприянов в сопровождении Симфонического оркестра филиала Мариинки. За дирижерский пульт встанет Филипп Селиванов.
Публика услышит арии из опер Чайковского, Прокофьева, Римского-Корсакова, Рахманинова, Бородина, а также инструментальные произведения композиторов.
Программа прозвучит в рамках «Цикла концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов в регионах России». Проект реализуется по поручению Минкультуры РФ.
20 и 21 декабря в столице республики состоятся «Большие гастроли» Мариинского театра. В программе — опера «Отелло» Верди и концерт Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.
Фото: Pixabay