Закончился IV Всероссийский музыкальный конкурс

Учредителями Всероссийского музыкального конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор конкурса – Росконцерт.

Всего на IV Всероссийский музыкальный конкурс была подана 241 заявка. Среди участников конкурса представители 26 городов Российской Федерации (Азов, Альметьевск, Астрахань, Белгород, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Магнитогорск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сочи, Уссурийск, Уфа и Якутск).

Все туры конкурса и гала-концерты транслировались в официальной группе Конкурса в Vk. По специальности «Скрипка» охват – 565 817 просмотров; «Виолончель» охват – 451 890 просмотров; «Сольное пение» охват – 526 488 просмотров; «Фортепиано» – 456 079 просмотров.

Фото: Минкультуры РФ