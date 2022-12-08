Стартовал прием заявок на питчинг Суздальфеста и «Союзмультфильма»

08.12.2022
Российский фестиваль анимационного кино и киностудия начали принимать анимационные проекты на совместный отбор, сообщается на сайте Суздальфеста.
Заявки можно направлять до 1 февраля включительно на сайте
фестиваля. В этом году на питчинге предлагают представить анимационные короткометражки и мультсериалы для зрителей всех возрастов, а также полнометражные мультфильмы для семейной аудитории (6+).
По итогам защиты выберут восемь проектов, авторов которых пригласят на презентацию в Суздаль. Она пройдет на 28-м Фестивале анимационного кино в присутствии возможных продюсеров и инвесторов проектов, журналистов, сотрудников анимационных студий, а также гостей, участников и жюри смотра. Фестиваль планируется провести 15-20 марта наступающего года.
Победители смогут продолжить разработку проектов вместе с ведущими сотрудниками «Союзмультфильма».
Фото: Pixabay