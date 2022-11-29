Умер актер из «Крутого Уокера» Кларенс Гильярд

Актер и профессор Колледжа изящных искусств при Университете Невады скончался возрасте 66 лет. Об этом сообщили в образовательном учреждении, пишет Variety.





Гильярд умер 28 ноября после продолжительной болезни, отмечается в сообщении.





Актерскую карьеру уроженец штата Вашингтон начал на театральных подмостках, затем он стал появляться в телепроектах. Дебют в кино состоялся в 1986 году в фильме «Топ Ган» с Томом Крузом. Далее последовали роли в юридической драме «Мэтлок» и сериале «Крутой Уокер», где Гильярд сыграл рейнджера Джеймса Триветта, напарника героя Чака Норриса. Также он появлялся в «Каратэ-пацане 2», «Крепком орешке», «Оставленных» и др.





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