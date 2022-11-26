V Молодежный форум «Наследие» подвел итоги региональной программы

Организаторы опубликовали шорт-лист команд, реставрационные проекты которых выбрали эксперты для дальнейшего участия в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.





В список вошли группы из Владимира, Воронежа и Самары, которые будут защищать свои проекты на очном туре в столице.





По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в короткий список включили команды, которые «предложили новаторские идеи, но с трепетом отнеслись к богатому историческому прошлому памятников».





Участники из Владимира предложили восстановить Усадьбу Уваровых, создать на ее базе туристический кластер с музеем и общественными зонами и включить комплекс в туристические маршруты. Самарские студенты представили проект по реальному запросу о восстановлении исторической функции гостиницы «Центральная». А студенты из Воронежа предложили реконструировать Дом Тулиновых для размещения ресторана с открытым пространством и включить его в туристический маршрут.





В региональном конкурсе форума участвовали студенты из более чем десяти субъектов. Они должны были выбрать объект усадебной архитектуры в своем городе или регионе и разработать концепцию его развития как новой точки притяжения местных жителей и туристов.





Деловая и фестивальная программам «Наследия» пройдут с 1 по 3 декабря.





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