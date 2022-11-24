На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую “Вазу с горгульями”

“Ваза штучного производства, которая на российский арт-рынок вышла в первый и, возможно, единственный раз. Вторая такая известная сообществу ваза находится только в музейном собрании Петергофа. До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий - 70 тыс руб в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже. Аукцион покажет, как на самом деле ее оценивает рынок”, - комментирует Мария Румянцева, ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома “Русская эмаль”.

Топ-лот аукциона был выпущен знаменитым фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-ых годах. Выполненная в нестандартной восточной стилистике для своего времени, по уровню исполнения ваза не уступает лучшим образцам Императорского фарфорового завода того же периода. Примечательно, что производитель пытался повторить не только восточные орнаменты, но и имитировать технику китайской живописи: золочение по кобальтовому фону, слитные золотые и серебряные отводки.

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