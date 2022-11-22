«Человек-паук: Через вселенные 2» удивит зрителей шестью стилями

Новый мультфильм о Дружелюбном соседе получил сразу шесть основных визуальных решений, пишет Empire.





По словам продюсера Фила Лорда, использование нескольких стилей продиктовано не только стремлением удивить аудиторию, но и сюжетом. В сиквеле главный герой Майлз Моралес отправится в путешествие по альтернативным мирам, каждый из которых оформлен по-разному. Спайдермен побывает на Земле-50101, исполненной в стилистике индийских комиксов; вселенной Гвен-Паук, которую изобразили в духе первых комиксов о героине, и др.





Авторы не раскрыли, кто из Человеков-пауков появится в продолжении. Ожидается, что одним из них может стать герой Тома Холланда.





Анимационный фильм «Через вселенные 2» выйдет 2 июня 2023 года. Релиз третьей части намечен на весну 2024-го.





Фото: кадр из Spider-Man: Into the Spider-Verse