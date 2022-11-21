В Красноярске состоится мини-фестиваль воронежских музыкантов

Однако в трех разных музыкальных проектах - «Абстрактор», Happy 55 и «Другое дело» - эти музыканты исследуют разные музыкальные стили.





«Посмотрели на афишу и осознали, что получается такой микрофестиваль из Воронежа, с широкополосной музыкой, песнями, гуслями, синтезаторами и роялями. Обязательно приходите на какой-либо из концертов», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.





Фото: КИПРЕЙJAZZ / vk.com