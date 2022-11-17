В Музее космонавтики начнет работать выставка к 30-летию первого полета космонавта Авдеева

Экспозиция расскажет о подготовке и первом полете Авдеева в годы кардинальных перемен в экономике и политической жизни России. Название выставки связано с занятием прыжками в высоту и непродолжительным периодом подготовки к космическим полетам.





«Сергей Авдеев является рекордсменом по пребыванию на станции „Мир“ — он провел на ней 747 суток, совершил три космических полета и десять раз выходил в открытый космос», — отметили в пресс-службе.





Основные разделы выставки посвящены подготовке к полету, а также экспериментам и исследованиям, которые Авдееву удалось провести на станции «Мир».





Выставка продлится до 12 марта 2023 года.





Фото: Pixabay