В Музее космонавтики начнет работать выставка к 30-летию первого полета космонавта Авдеева

17.11.2022

В Музее космонавтики начнет работать выставка к 30-летию первого полета космонавта Авдеева

Выставка «Прыжки в высоту с короткого разбега» о первом полете экс-рекордсмена мира по суммарному времени пребывания в космосе Сергея Авдеева откроется 25 ноября в Музее космонавтики в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Экспозиция расскажет о подготовке и первом полете Авдеева в годы кардинальных перемен в экономике и политической жизни России. Название выставки связано с занятием прыжками в высоту и непродолжительным периодом подготовки к космическим полетам.

«Сергей Авдеев является рекордсменом по пребыванию на станции „Мир“ — он провел на ней 747 суток, совершил три космических полета и десять раз выходил в открытый космос», — отметили в пресс-службе.

Основные разделы выставки посвящены подготовке к полету, а также экспериментам и исследованиям, которые Авдееву удалось провести на станции «Мир».

Выставка продлится до 12 марта 2023 года. 

Фото: Pixabay