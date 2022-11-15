Музеи Австрии заявили о работе по климату после атаки на полотно Климта

15.11.2022
Австрийский союз музеев отреагировал на обливание картины «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда в Вене в открытом письме, пишет «Собака.ру».
Объединение призвало борцов с климатическими изменениями отказаться от привлекающих внимание журналистов и блогеров акций в музеях и галереях, которые угрожают произведениям искусств и мешают посетителям.
Также союз подчеркнул, что музеи-участники будут внимательнее относиться к климатическим проблемам, станут больше рассказывать в своих проектах об изменениях на Земле, связанных с деятельностью человечества, а также будут выступать как партнеры для переговоров и сотрудничества по этой теме.
15 ноября члены «Последнего поколения» облили нефтью (по другим данным — черной краской) из грелки картину Густава Климта начала ХХ века. При этом один из участников говорил, что современные люди как герои работы пострадавшей картины — не желают принимать смертельную угрозу, перед которой оказалось человечество. Второй приклеил себя к защитному стеклу.