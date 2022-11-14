В Петербургском ТЮЗе состоится второй детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О»

Второй межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О» откроется в ТЮЗе имени Александра Бря...
Новогодняя романтическая комедия «Елки-иголки» от Киностудии имени Максима Гор...
В середине ноября 2022 года два известных творческих коллектива — Государственное бюджетное учрежден...
Первое масштабное лазерно-световое представление «Космос» пройдет в Северной столице на «Газпром А...
Выставка, которая посвящена советскому режиссеру Динаре Асановой, начала работать на территории «Л...
Второй межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О» откроется в ТЮЗе имени Александра Бря...
Новогодняя романтическая комедия «Елки-иголки» от Киностудии имени Максима Гор...
В середине ноября 2022 года два известных творческих коллектива — Государственное бюджетное учрежден...
Первое масштабное лазерно-световое представление «Космос» пройдет в Северной столице на «Газпром А...
Выставка, которая посвящена советскому режиссеру Динаре Асановой, начала работать на территории «Л...
Певец Shaman продолжает гастролировать по городам России. Исполнитель поделился роликом с концерта...
Проститься с композитором 13 ноября пришли близкие, коллеги, друзья, фанаты, сообщает...
В Забайкальском крае завершился первый Фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвященных п...
На телеканале «Россия» прошел финал самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!». П...
11 ноября в Музее Победы клятву верности и преданности Отечеству дали 65 воспитанников Московского п...
С докладом о мраморных рельефных табличках с надписями на османском языке в коллекции Павловска выст...
В ноябре 2022 года «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини празднует юбилей – 200 лет со дня петерб...
26 ноября на сцене Большого зала Красноярской филармонии прозвучит премьера. ...
Резидентам помогут в реализации проекта и проведении исследования на базе города Выксы (Нижегородска...
Попасть на церемонию вручения и лично увидеть тех, за кого весь сезон голосовал на сайте «Звезды теа...
«ОК. Образ коня» — персональная выставка художника, предметного дизайнера Дмитрия Чекучинова в муз...
В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фо...
Премьера Половецкого акта из оперы «Князь Игорь» состоялась в воскресенье на Приморск...
С 15 по 19 ноября 2022 года в Республике Замбия (г. Лусака), Объединенной Республике Танзания (г. Да...
14 ноября стартует второй международный этап 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. В не...
14.11.2022