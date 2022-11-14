В Петербургском ТЮЗе состоится второй детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О»

14.11.2022

В Петербургском ТЮЗе состоится второй детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О»

Второй межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О» откроется в ТЮЗе имени Александра Брянцева в Санкт-Петербурге.

Вместе с петербуржцами свои работы на этом празднике покажут школьники из Москвы, Саратова, Тольятти, Гатчины, Колпина и села Поляны Рязанской области.

В своих театральных сочинениях дети обращались к поэзии Александра Пушкина, Афанасия Фета, Агнии Барто, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Эдуарда Успенского, Иосифа Бродского.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фото: Pixabay