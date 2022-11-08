В Петербурге подведут итоги юбилейного года Петра I и цикла «Музейные маршруты −2022»

В тот же день в Большом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится стратегическая сессия по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России» в 2022 году.





Пленарные заседания пройдут под председательством статс-секретаря — заместителя Министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.





Итоги юбилейного года Петра I подведут в рамках выставочно-просветительского мероприятия, посвященного празднованию 350-летия императора.





Ключевой темой обсуждения станет деятельность Ассамблеи петровских музеев, перспективы её развития и намеченные планы на будущее.





Особое место в дискуссии займет вопрос интеграции Ассамблеи и Всероссийского проекта «Императорский маршрут», реализуемого Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве Государственного музея-заповедника «Петергоф» с Музеем Мирового океана (г. Калининград) и с Национальным музеем Республики Татарстан (г. Казань), а также пройдет торжественная передача Архива семьи Бенуа в дар музею-заповеднику от Центра кинофестивалей и международных программ.





В ходе стратсессии «Музейные маршруты России» лидеры музейного сообщества и ведущие эксперты туристической отрасли представят итоги реализации проекта в 2022 году, а также объявят регионы-участники цикла в следующем году.





Кроме того, участники музейного форума расскажут об успешной реализации туристических маршрутов «Многоликая Россия» и «Литературная страна», которые получили свое развитие благодаря проекту «Музейные маршруты России».





В завершении состоится церемония награждения победителей конкурса среди музеев в рамках совместного проекта Минкультуры России и Международного портала Russia Beyond «Россия: 85 приключений».





Фото: Минкультуры РФ