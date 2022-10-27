Госдума России приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

27.10.2022

Госдума России приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно Трудовому кодексу, простоем не является.

Речь идет о случаях, когда творческие работники не заняты работой по инициативе работодателя либо по причинам, не зависящим от воли сторон. На случаи, когда они не участвуют в создании и исполнении произведений по своей инициативе определенное время, предлагаемые нормы не распространяются.

Фото: Pixabay