Госдума России приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

Изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно Трудовому кодексу, простоем не является.





Речь идет о случаях, когда творческие работники не заняты работой по инициативе работодателя либо по причинам, не зависящим от воли сторон. На случаи, когда они не участвуют в создании и исполнении произведений по своей инициативе определенное время, предлагаемые нормы не распространяются.





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