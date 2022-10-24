Названа причина смерти исполнителя роли Хагрида в «Гарри Поттере»

24.10.2022

Названа причина смерти исполнителя роли Хагрида в «Гарри Поттере»

Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, стала множественная органная недостаточность. Об этом информирует газета Independent.

«По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности», — говорится в сообщении.

По данным свидетельства о смерти, актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца. 

Актер скончался в возрасте 72 лет 14 октября. 

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