Международный органный фестиваль пройдет в Мариинке в 10-й раз

Юбилейное мероприятие состоится с 28 октября по 2 ноября в Концертном зале Мариинского театра в Петербурге, говорится в пресс-релизе.





В дни фестиваля орган будет звучать сольно и в дуэтах с виолончелью, арфой, трубой и вокалом. Посетители концертов услышат классические органные сочинения и переложения композиций разных эпох — от барокко до современности.





Фестиваль откроется 28 октября исполнением «Реквиема» Мориса Дюрюфле. 30 октября выступят Марина Вяйзя и Софья Кипрская, которые представят разновременную программу: Баха, Дюрюфле, Франка, Пьяццоллу и авторов XXI века. Звучание органа и виолончели дополнит ханг.





31 октября струнные концерты Вивальди представят в переложении для органа и двух труб. 1 ноября Эльнора Гросс исполнит Баха и Моцарта, Франка и Видора. На закрытии фестиваля, 2 ноября, прозвучит ансамбль органа и виолончели. Светлана Бережная и Сергей Ролдугин исполнят сочинения Пьерне и Боэльмана. Программу дополнят органные транскрипции известных произведений.





Фото: Михаил Вильчук © Мариинский театр