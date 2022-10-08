В Москве наградили победителей конкурса СМИ «Культура слова»

08.10.2022
Церемония награждения прошла в Музее современной истории России, сообщили в Минкультуры РФ.
К победителям третьего всероссийского конкурса обратилась глава ведомства Ольга Любимова. По ее словам, благодаря работе журналистов, блогеров и работников культуры жители регионов стремятся побывать в модернизированных музеях и библиотеках, кинозалах и домах культуры. Они знают музшколы с новыми инструментами и районы, куда приедут технологичные автоклубы.
«Писать и говорить о культуре непросто, но каждый нашел свой подход, свой стиль и достиг большого профессионализма», — подчеркнула министр культуры.
Всего на конкурс поступила 591 заявка из 75 регионов. Победителей определили в восьми номинациях. Также вручили спецприз Минкультуры РФ, которое выступило учредителем «Культуры слова».
За лучшее интервью наградили Ирину Роготовскую из Челябинской области (ГТРК «Южный Урал»), за видеосюжет — Кристину Каширину из Республики Саха («Алмазный край»), за публикацию в печати — Марию Калинину из Омской области («Омская муза»).
Полный список лауреатов доступен по ссылке
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Фото: Минкультуры РФ