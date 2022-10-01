Диана Крюгер сыграет легенду ХХ века Марлен Дитрих

Постановкой биографического сериала займется турецкий режиссер Фатих Акин, сообщил журнал TНR.





В основу мини-сериала из пяти эпизодов ляжет книга «Моя мать Марлен», написанная дочерью артистки Марией Ривой. Сценарий адаптирует Акин. Среди продюсеров проекта значится Крюгер.





Акин подчеркнул, что Дитрих — не только актриса с мировой славой, но и женщина в изгнании, мигрантка, участница сопротивления и др. Крюгер выразила уверенность в том, что ему удастся создать не просто историю о влиятельной артистке, а интимный портрет женщины, жившей в экстраординарные времена.





Ранее актриса и режиссер сотрудничали в фильме «На пределе». Роль Крюгер в этой ленте отметили на кинофестивале в Каннах в 2017 году.





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