Диана Крюгер сыграет легенду ХХ века Марлен Дитрих

01.10.2022

Диана Крюгер сыграет легенду ХХ века Марлен Дитрих
Постановкой биографического сериала займется турецкий режиссер Фатих Акин, сообщил журнал TНR.

В основу мини-сериала из пяти эпизодов ляжет книга «Моя мать Марлен», написанная дочерью артистки Марией Ривой. Сценарий адаптирует Акин. Среди продюсеров проекта значится Крюгер.

Акин подчеркнул, что Дитрих — не только актриса с мировой славой, но и женщина в изгнании, мигрантка, участница сопротивления и др. Крюгер выразила уверенность в том, что ему удастся создать не просто историю о влиятельной артистке, а интимный портрет женщины, жившей в экстраординарные времена. 

Ранее актриса и режиссер сотрудничали в фильме «На пределе». Роль Крюгер в этой ленте отметили на кинофестивале в Каннах в 2017 году.

Фото: Pixabay