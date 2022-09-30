В московском центре Artplay Media начнет работать мультимедийная выставка о Фриде Кало

«В Центре цифрового искусства Artplay Media 3 октября начнет работу новая мультимедийная выставка „Фрида. Viva la vida!“. Жизнь и творчество Фриды Кало вдохновляют мир на протяжении десятилетий. Среди художников она была чемпионом по преодолению личных трагедий и разочарований. История Фриды — это „две большие аварии: одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — Диего Ривера“, 33 операции и 145 картин», — рассказал собеседник агентства.





На выставке «Фрида. Viva la vida!» зрители увидят ожившие картины художницы в сопровождении очень откровенного рассказа о ее жизненных перипетиях от первого лица.





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