Дебютировал последний фильм с Сергеем Пускепалисом «Сердце Пармы»

Спецпоказ исторической драмы Антона Мегердичева прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 27 сентября, сообщил «БК».





Киносеанс начался с минуты молчания в память о Сергее Пускепалисе, погибшем в ДТП 20 сентября.





6 октября «Сердце Пармы» выйдет в широкий прокат. В Перми дебют картины состоится на день раньше. Лента снята по роману пермского писателя Алексея Иванова.





Действие разворачивается в XV веке и завязывается на основе исторических событий. В центре оказывается судьба князя Великопермского княжества Михаила и его возлюбленной — язычницы и ламии Тичерти. История запретной любви развивается на фоне противостоянии двух разных миров — Московии и Пармы.





Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов и др. Пускепалис исполнил в «Сердце Пармы» роль Полюда, одного из приближенных князя Михаила.





Фото: кадр из фильма «Сердце Пармы»