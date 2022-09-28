Дебютировал последний фильм с Сергеем Пускепалисом «Сердце Пармы»

Российскую делегацию на «Мондиакульт-2022» возглавил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин,...
Психологическая драма о жизни Мэрилин Монро доступна на стриминговой платформе с 28 сентября. ...
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступи...
Спецпоказ исторической драмы Антона Мегердичева прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 27...
Российскую делегацию на «Мондиакульт-2022» возглавил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин,...
Психологическая драма о жизни Мэрилин Монро доступна на стриминговой платформе с 28 сентября. ...
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступи...
Спецпоказ исторической драмы Антона Мегердичева прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 27...
Новосибирские театры «Красный факел» и Новосибирская лаборатория современного искусст...
Студия Paramount сняла с проката новую часть фантастического фильма «Звездный путь», сообщил THR. ...
Четыре российских полнометражных художественных фильма покажут в Белграде в рамках ст...
Актеры «подробно» и смешно рассказали, как вернут погибшего мутанта из другой вселенной и поместят...
29 сентября в российских кинотеатрах появится кинокартина режиссера-дебютанта Ивана Соснина, следу...
Государственный Эрмитаж открыл выставку отреставрированных нидерландских алтарей-складней XV-XVI век...
Пятеро победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов» объявлены в Электротеатре «Станиславск...
Постановкой новой версии кинокомикса Marvel занимался Бассам Тарик, пока не отказался от режиссерско...
В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова для начинающих актеров и реж...
Виртуальные 3D-экскурсии, которые позволяют осмотреть экспозиции музеев Крыма, размещены в открыто...
Из своей обширной фильмографии голливудский актер выбрал всего несколько работ, которые счел хорош...
Музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург умер на 92-м году жизни. Об этом говорится на официаль...
Много лет назад на Земле были образованы проконтиненты, но впоследствии от них не осталось и следа...
Искусствовед Ксения Коробейникова заявила об угрожающих изменениях на иконе «Троица» Андрея Рублева....
Национальный совет при президенте РФ одобрил формирование новой структуры, сообщает Минкультуры Ро...
28.09.2022