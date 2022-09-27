HBO выпустил дебютный трейлер киноверсии The Last of Us

27.09.2022

HBO выпустил дебютный трейлер киноверсии The Last of Us
Ролик по постапокалиптическому сериалу «Одни из нас» представил основных персонажей и мутантов. Видео доступно на ютьюбе.

Шоу снято по одноименной видеоигре. Первый сезон включает десять серий. Релиз назначен на будущий год. Точную дату назовут позже. 

В центре истории — контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и девочка-подросток Элли (Белла Рамзи), которую он сопровождает по опустевшей территории бывших США. Действие разворачивается через 20 лет после всемирной пандемии. В результате заражения многие люди умерли, а выжившие мутировали и потеряли человеческую сущность. 

Исполнители главных ролей уже работали вместе в «Игре престолов». Паскаль сыграл Оберина Мортелла, а Рамзи — Лианну Мормонт. 

Шоураннерами «Одних из нас» выступили Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн, один из разработчиков оригинальной игры.

Фото: кадр из трейлера сериала «Одни из нас»