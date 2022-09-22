Документальный сериал «Дедлайн» выйдет 1 октября

22.09.2022

Документальный сериал «Дедлайн» выйдет 1 октября

Премьера документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн», героями которого стали люди пожилого возраста, состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября, в Международный день пожилых людей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Kion.

«Герои проекта — обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Производством занимается кинокомпания „Первое кино“ при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала „Дедлайн“ состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября», — уточнили в пресс-службе.

Представители Kion добавили, что героями проекта, разрушающего стереотипы о возрасте и старшем поколении, стали люди старше 60 лет, которые «не хотят расставаться с мечтами и карьерными амбициями из-за седых волос и цифры в паспорте».

Фото: Pixabay