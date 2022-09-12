Музеи России и Казахстана выходят на новый уровень сотрудничества

Делегацию Минкультуры России возглавил заместитель министра Владимир Осинцев, который выступил на Совете с докладом о деятельности министерства по реализации плана основных мероприятий сотрудничества СНГ в области культуры на 2021–2025 годы, а также плана мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.

«Особое внимание в текущем году уделяется мероприятиям, приуроченным к Году народного творчества и культурного наследия в СНГ. В Российской Федерации 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Ожидаем появления новых интересных проектов благодаря тому, что приоритетные направления культурной повестки схожи как на внутригосударственном уровне, так и во взаимодействии с партнерами на пространстве Содружества», — отметил заместитель главы Минкультуры России в своем выступлении.

Совет своим официальным решением отметил инициативу России провести на полях заседания сразу несколько специализированных культурных акций.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев как председатель Совета подчеркнул важность насыщения повестки Совета культурными мероприятиями.

Национальный музей Казахстана, принимающий делегации из стран Содружества при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, стал главной площадкой Международной выставки «ART EXPO» государств-участников СНГ.

«Культурные связи между нашими странами активно развиваются, а граждане наших государств проявляют неподдельный взаимный интерес к духовному наследию друг друга», — заявил министр культуры и спорта Казахстана.

Свои экспозиции на «ART EXPO» представили Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Для посетителей национальных залов выставки доступны произведения современных художников, предметы народных промыслов, информационные стенды о культурном наследии, подготовленные музеями стран СНГ.

Министерство культуры Российской Федерации во взаимодействии с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан подготовили расширенную программу российского выставочного зала. Так, по инициативе российской стороны в официальную программу Совета по культурному сотрудничеству СНГ было включено проведение Музейного роуд-шоу с презентационной сессией ведущих российских музеев и отдельным круглым столом о перспективах взаимодействия музеев на пространстве СНГ. Кроме того, российский зал украсила специально созданная выставка «Россия — страна музейная» о многогранном культурном наследии Российской Федерации.

9 сентября в открытии презентационной сессии российского Музейного роуд-шоу, подготовленного Минкультуры России, приняли участие Владимир Осинцев, огласивший приветствие министра культуры России, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

Гостями презентации российских музеев стали не только представители музейного сообщества Казахстана, но и заместители министров культуры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. С докладами выступили генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Ольга Галактионова, а также руководители музеев, предоставивших материалы для выставки: директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Государственного музея кино Лариса Баженова, директор музеея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев и директор государственного музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.

Презентация потенциала российских музеев вызвала неподдельный интерес участников, которые собрались на круглом столе Музейного роуд-шоу «Современные инструменты и технологии продвижения музейных брендов». Модератором встречи выступили директор Национального музея Казахстана Айбек Сыдыков.

В рамках круглого стола представлены доклады представителей Национального музея Казахстана, Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» (Казахстан), Центрального государственного музея Казахстана, Государственного музея искусств Казахстана имени А. Кастеева, Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника «Танбалы» (Казахстан), Государственного Русского музея, Государственного исторического музея, Музея-заповедника Ю.А. Гагарина, а также Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Новосибирского государственного краеведческого музея, Астраханского музея-заповедника.

Участники круглого стола поделились информацией о новых формах работы музеев, в том числе об образовательных и информационных медиапроектах. Бурное развитие музейной отрасли в России и Казахстане, наработанный опыт, а также единый подход к вопросам сохранения культурного наследия и его популяризации стали крепкой базой для создания совместных и обменных проектов.

По итогам круглого стола руководители музеев России и Казахстана договорились подготовить предложения для включения в протокол заседания Подкомиссии по культуре, которое проведут Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 13 сентября в Москве.

Первыми практическими результатами круглого стола стало подписание соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил Республики Казахстан и Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва», а также предварительная договоренность Государственного музея Востока с Национальным музеем Казахстана и Государственным музеем искусств Казахстана имени А. Кастеева о проработке выставки к 120-летию выдающегося художника Абылхана Кастеева.

Фото: Минкультуры РФ

