После инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры

12.09.2022

После инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры

После перенесенного инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры, где он играл в спектаклях. Об этом вспоминает издание «СтарХит».

Издание решило рассказать читателям о непростых моментах жизни артиста по случаю дня рождения. 11 сентября Федору Добронравову исполнился 61 год.

Проблемы со здоровьем возникли у Добронравова прямо во время спектакля. К театру вызвали скорую помощь, и медики приняли все необходимые меры. Затем актеру сделали операцию, после чего состояние его здоровья улучшилось.

Спустя месяц после операции актер уже вернулся к работе. Несмотря на сложный период и проблемы со здоровьем, Федор Добронравов успешно снялся в седьмом сезоне «Сватов».

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