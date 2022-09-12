После инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры

Издание решило рассказать читателям о непростых моментах жизни артиста по случаю дня рождения. 11 сентября Федору Добронравову исполнился 61 год.





Проблемы со здоровьем возникли у Добронравова прямо во время спектакля. К театру вызвали скорую помощь, и медики приняли все необходимые меры. Затем актеру сделали операцию, после чего состояние его здоровья улучшилось.





Спустя месяц после операции актер уже вернулся к работе. Несмотря на сложный период и проблемы со здоровьем, Федор Добронравов успешно снялся в седьмом сезоне «Сватов».





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