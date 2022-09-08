В Карелии создали систему рибейтов для кинематографистов

08.09.2022

В Карелии создали систему рибейтов для кинематографистов

Компенсации затрат на кинопроизводство отечественного фильма через специальную кинокомиссию — рибейт — на территории Карелии начнут выдавать с 2022 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Теперь организации кинематографии, снимающие кино в Карелии, могут получить субсидию на свои расходы. Размер субсидии — до 20% от всех затрат на фильм. Финансы на субсидии в размере 10 млн [рублей] уже предусмотрены в бюджете этого года», — говорится в сообщении.

Механизм рибейта должен привлечь кинематографистов в Карелию, что поможет развитию туризма в республике, отметил Ермолаев.

Фото: Pixabay