В Карелии создали систему рибейтов для кинематографистов

«Теперь организации кинематографии, снимающие кино в Карелии, могут получить субсидию на свои расходы. Размер субсидии — до 20% от всех затрат на фильм. Финансы на субсидии в размере 10 млн [рублей] уже предусмотрены в бюджете этого года», — говорится в сообщении.





Механизм рибейта должен привлечь кинематографистов в Карелию, что поможет развитию туризма в республике, отметил Ермолаев.





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